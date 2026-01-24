Dos muertos por choque de vehículo contra árbol en Liberia esta madrugada

El accidente ocurrió en Mayorga, Liberia, sobre la ruta 1, donde el vehículo chocó contra un árbol y cayó a una depresión al costado de la carretera. Imagen con fines ilustrativos.

Una mujer y un hombre perdieron la vida tras un accidente ocurrido la madrugada de este sábado en el distrito de Mayorga (en Liberia, Guanacaste), sobre la ruta 1, informó la Cruz Roja Costarricense.

La tragedia sobrevino luego de que el vehículo en el que viajaban impactara contra un árbol y posteriormente se precipitara a una depresión junto a la carretera.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 4:35 a. m. y el incidente se ubicó en Mayorga específicamente del puente Ahogado un kilómetro al norte hacia La Cruz.

La información preliminar indica que, tras el choque, el automóvil cayó aproximadamente dos metros hacia una depresión al costado de la vía.

En el sitio, los socorristas atendieron a dos pacientes, una mujer y un hombre, ambos adultos, quienes fueron declarados sin signos vitales en el lugar.

La atención fue asumida por una unidad básica de la benemérita institución.