Dos muertos por choque de vehículo contra árbol en Liberia esta madrugada

Una mujer y un hombre fueron declarados sin signos vitales tras un accidente la madrugada de este sábado en Mayorga, sobre la ruta 1

Por Juan Fernando Lara Salas
El accidente ocurrió en Mayorga, Liberia, sobre la ruta 1, donde el vehículo chocó contra un árbol y cayó a una depresión al costado de la carretera. Imagen con fines ilustrativos.







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

