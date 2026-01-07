Dos hombres sufrieron muertes violentas en Desamparados y Puntarenas

Personal de la Cruz Roja atendió ambos incidentes, pero las víctimas fueron declaradas fallecidas en el sitio (imagen ilustrativa).

Dos hombres fallecieron este martes 6 de enero y la madrugada de este miércoles en incidentes violentos ocurridos en Desamparados, San José, y en Barranca de Puntarenas, confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El primer caso se reportó a las 6:02 p. m. en San Miguel de Desamparados, donde los socorristas atendieron a un hombre de 65 años que presentaba múltiples lesiones producto de una agresión.

A pesar de la rápida atención, el paciente fue declarado sin signos vitales en el lugar. Al sitio se desplazó una unidad básica de la Cruz Roja.

Horas más tarde, a las 12:14 a. m. de este miércoles, se registró otro hecho violento en Barranca de Puntarenas. En este caso, los cuerpos de emergencia atendieron a un hombre de 46 años, quien presentaba heridas de arma blanca en el cuello.

El personal de la Cruz Roja confirmó su fallecimiento en la escena, tras valorar que no presentaba signos vitales. También se despachó una unidad básica.

Ambos casos quedaron a cargo de las autoridades judiciales, quienes deberán realizar el levantamiento de los cuerpos y las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de los hechos.