Chofer herido durante asalto a camión en El Roble de Puntarenas

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas investigan un presunto asalto armado contra un camión de carga, ocurrido la noche de este lunes en el sector de El Roble de Puntarenas, que dejó al conductor herido por proyectil de arma de fuego.

Según el informe preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 9 p.m., cuando el chofer del cabezal, un ciudadano nicaragüense de apellido Téllez, se encontraba dentro de la cabina del vehículo junto a su pareja sentimental, cenando y descansando antes de continuar su ruta hacia San José.

En ese momento, dos sujetos ingresaron abruptamente al camión y, sin mediar palabra, uno de ellos le disparó al conductor, impactándolo en el brazo y el tórax, del lado izquierdo.

De acuerdo con la versión que se maneja, los atacantes pretendían sustraer el camión, al creer que transportaba mercadería.

No obstante, tras escuchar al chofer indicarles que el vehículo estaba vacío y que su destino era San José para recoger los productos, los sospechosos abandonaron el sitio sin llevarse nada.

Téllez fue trasladado de emergencia al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, donde permanece en condición estable, según confirmaron las autoridades.

El conductor había salido de Honduras y se dirigía a la capital costarricense para cargar mercadería que posteriormente sería transportada de regreso a ese país.

El caso quedó en manos del OIJ de Puntarenas, que mantiene las diligencias para identificar y ubicar a los responsables de esta agresión y del presunto intento de asalto.