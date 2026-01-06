Sucesos

Chofer herido durante asalto a camión en El Roble de Puntarenas

Crimen ocurrió la noche del lunes, sujetos pretendían sustraer el camión, al creer que transportaba mercadería

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Allanamientos en Guápiles
08/12/2025 Guápiles. Allanamientos durante la madrugada de este lunes, en varios sitios de la provincia de Limón, para detener a siete sospechos de participar en el asesinato del agente judicial Geiner Zamora. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Asalto a camión PuntarenasChofer baleado El RobleOIJ PuntarenasIntento de robo de cabezalCamión de carga Costa Rica
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.