Dos hombres que estrangularon a una mujer son condenados a 35 años de cárcel cada uno

Dos hombres que mataron a golpes a una mujer de apellido Delgado y la estrangularon fueron condenados a 35 años de cárcel cada uno en el Tribunal Penal de Limón, informó este lunes el Poder Judicial.

Los sujetos, de apellidos Rojas y Gutiérrez, fueron declarados culpables por el crimen ocurrido el 28 de marzo del 2023.

Al parecer, los ahora sentenciados tenían una relación de confianza con Delgado, por lo que aprovecharon cuando ella estaba en la casa de uno de ellos, en barrio La Unión, en Bribrí de Talamanca, Limón, para abalanzarse sobre ella y tomarla por el cuello.

Luego, con una piedra le pegaron en la parte de atrás de la cabeza, Gutiérrez le tapó la boca con una camisa para amordazarla y entre ambos le colocaron una faja en el cuello con el fin de asfixiarla.

Debido a las heridas y la estrangulación, Delgado murió en el sitio.

