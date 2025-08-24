Sucesos

Juzgado dicta medida sobre el sospechoso de matar a golpes a Miriam Fernández

En enero del 2025, la víctima recibió una golpiza que acabó con su vida dentro de su propia casa

Por Natalia Vargas

Un hombre de apellidos Núñez Montoya pasará tres meses más en prisión preventiva como sospechoso de cometer el femicidio de Miriam Lizinia Fernández Hernández, de 32 años, cuyo cuerpo fue hallado el 27 de enero con severos traumas, en una servidumbre de su propia casa, en Cahuita de Talamanca, Limón.








