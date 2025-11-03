Dos hombres mueren por disparos en Desamparados y Siquirres

La Cruz Roja confirmó los decesos de dos hombres en hechos separados ocurridos en Desamparados y Siquirres (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

Dos hombres perdieron la vida la noche de este domingo en hechos distintos de violencia con armas de fuego ocurridos en Desamparados y Siquirres, informó la Cruz Roja Costarricense.

El primer incidente se registró a las 9:27 p.m. en San Rafael Abajo de Desamparados, en San José.

De acuerdo con la Cruz Roja, un hombre adulto presentaba múltiples impactos de bala y fue declarado sin signos vitales en el sitio. A la escena acudió una unidad básica de la institución.

Casi dos horas más tarde, a las 11:54 p.m., los socorristas atendieron otro ataque armado en el sector de Francia de El Cairo, distrito de Siquirres, en Limón.

En este caso, un hombre de 34 años recibió un disparo en la cabeza y también fue encontrado sin signos vitales por los cruzrojistas.

Ambos hechos quedaron bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

LEA MÁS: Grupos criminales ejercen control ilegal en Guácimo: cobran ‘impuestos’ a comerciantes a cambio de ‘protección’