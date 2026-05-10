Sucesos

Dolor sin cierre: familia de niño asesinado en Costa Rica no ha podido llevarlo a El Salvador

Hecho ocurrido en Alajuela conmocionó al país en mayo de 2019, familiares claman por llevar restos a El Salvador.

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Por Christian Montero
Rodrigo Marroquín, niño asesinado en Costa Rica. NO publicar su nombre real. Se ha utilizado Ricardito en otras ocasiones.
Esta fue una de las últimas celebraciones que la familia de Ricardo (nombre ficticio) pudo hacerle, antes de que su mamá y padrastro lo trajeran a Costa Rica en setiembre de 2018. El niño fue asesinado por sus padres ocho meses después. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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