Disparan a agente de seguridad privada cuando se detuvo porque se le varó el carro

Ambulancia a la entrada del servicio de emergencias de la clínica de La Fortuna, donde fue trasladado el agente de seguridad herido en un ataque a balazos ocurrido en San Carlos.

Un agente de seguridad privada resultó gravemente herido la mañana de este sábado tras ser atacado a balazos y recibir múltiples golpes en la cabeza en el sector de Los Ángeles de La Fortuna, en San Carlos (Alajuela).

De acuerdo con la información preliminar, el hombre, de apellido Arias, viajaba en un vehículo por el sector de Los Ángeles, en Peñas Blancas de San Ramón, cerca del límite con Los Ángeles de La Fortuna, cuando sufrió un desperfecto mecánico y quedó varado.

Al parecer, cuando descendió del automóvil para revisarlo, fue interceptado por varios sujetos armados en las inmediaciones del río Burro, quienes le golpearon repetidas veces en la cabeza, aparentemente con la cacha de un arma.

La víctima recibió también un impacto de bala en una pierna.

Socorristas de la Cruz Roja Costarricense lo atendieron en el sitio y lo trasladaron en condición delicada, categoría roja, a la clínica de La Fortuna.

Oficiales de la Fuerza Pública de Costa Rica mantienen custodia en el lugar mientras se realizan las primeras diligencias.

De momento, los sospechosos permanecen en fuga y el caso será investigado por las autoridades judiciales.