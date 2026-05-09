Sucesos

Disparan a agente de seguridad privada cuando se detuvo porque se le varó el carro

Víctima permanece en condición delicada tras recibir múltiples golpes en la cabeza y balazo durante un ataque en Los Ángeles de La Fortuna

EscucharEscuchar
Por Édgar Chinchilla y Juan Fernando Lara Salas
Ambulancia a la entrada del servicio de emergencias de la clínica de La Fortuna, donde fue trasladado el agente de seguridad herido en un ataque a balazos ocurrido en San Carlos.
Ambulancia a la entrada del servicio de emergencias de la clínica de La Fortuna, donde fue trasladado el agente de seguridad herido en un ataque a balazos ocurrido en San Carlos. (Édgar Chinchilla/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BalaceraAgente de seguridad privadaLa Fortuna de San CarlosLos Ángeles de La Fortuna
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.