DiDi se pronuncia tras presunto abuso sexual en uno de sus servicios, que derivó en denuncia penal

En un comunicado de prensa, la empresa DiDi confirmó que colabora con las autoridades judiciales.

La empresa DiDi en Costa Rica se pronunció sobre un presunto caso de abuso sexual que habría ocurrió recientemente en uno de los vehículos vinculados a su plataforma de servicios.

Fue una joven de 19 años, vecina de Granadilla, quien denunció penalmente a un chofer de apellidos Montes Garreta, de 33 años y padre de dos menores de edad. La mujer afirma que el sujeto tocó sus partes íntimas sin su consentimiento y que solo pudo salir del vehículo después de poner resistencia por varios minutos.

“En DiDi rechazamos categóricamente cualquier conducta que atente contra la integridad y seguridad de quienes utilizan la aplicación. Mantenemos una política de cero tolerancia frente a comportamientos que vulneren la seguridad de nuestra comunidad”, escribió la compañía a La Nación.

La empresa aseguró que, tras recibir el reporte del incidente, activaron los protocolos de seguridad y bloquearon, de forma permanente, la cuenta del usuario involucrado. Además, indicó que un equipo especializado de atención a autoridades está en contacto con las entidades judiciales para colaborar “de manera ágil” con las investigaciones oficiales.

Según el relato de la presunta víctima, cuando logró descender del carro y revisó la plataforma, se percató de que el conductor que llegó a recogerla y presuntamente abusó de ella no era “Jose”, como aparecía en la cuenta de DiDi.

Una llamada que el sujeto le hizo antes del viaje para conocer su ubicación exacta permitió rastrear su nombre, y la mujer afirma que se trata de Montes Garreta. El Ministerio Público confirmó a este diario que Montes figura como imputado en la causa 26-000352-1898-PE, por el presunto delito de abuso sexual. El caso permanece en investigación.

Recomendaciones de seguridad

La plataforma emitió una serie de recomendaciones para que los usuarios se mantengan seguros cuando utilizan este servicio.

En primer lugar, la empresa aseguró que es “fundamental” que el usuario verifique que la información del vehículo y del conductor que aparecen en pantalla coincida con la persona y el vehículo que llegó a recogerlo.

“De no ser así, recomendamos no iniciar la solicitud de viaje y reportar la situación de inmediato a través de nuestros canales de soporte”, escribió la empresa.

Agregó que es importante no hacer solicitudes de transporte fuera de la aplicación, pues los viajes quedan excluidos de la plataforma y carecen del ecosistema tecnológico de asistencia en seguridad con el que cuenta DiDi.

“DiDi continuará colaborando estrechamente con las autoridades y fortaleciendo su ecosistema tecnológico para promover experiencias de movilidad a través de la tecnología cada vez más seguras para todas las personas en Costa Rica”, concluyó la empresa.