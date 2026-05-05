Sucesos

DiDi se pronuncia tras presunto abuso sexual en uno de sus servicios, que derivó en denuncia penal

Los hechos ocurrieron el viernes 17 de abril, durante un viaje desde los Tribunales de Goicoechea hasta Sabanilla

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Por Natalia Vargas
En un comunicado de prensa, la empresa DiDi confirmó que colabora con las autoridades judiciales.







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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