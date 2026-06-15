Sucesos

Detienen en Limón a vigésimo segundo extraditable; Estados Unidos lo requiere por presunto tráfico internacional de drogas

El sujeto, en apariencia, utilizaba lanchas rápidas, embarcaciones semi-sumergibles, barcos pesqueros, aeronaves y camiones articulados para movilizar la droga desde Ecuador y Colombia hacia el norte del continente

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Por Natalia Vargas
El sujeto fue detenido en Puerto Viejo de Limón.
El sujeto fue detenido en Puerto Viejo de Limón. (Ministerio Público/Ministerio Público)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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