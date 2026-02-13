Sucesos

Detienen a segundo sospechoso de asesinar a chileno hallado en playa de Osa

El ciudadano chileno Francisco Ojeda Garcés era familiar de alcalde en Chile

Por Natalia Vargas
Un segundo sospechoso de asesinar a un ciudadano chileno en Osa quedó detenido la noche del jueves.
Un segundo sospechoso de asesinar a un ciudadano chileno en Osa quedó detenido la noche del jueves. (OIJ/Cortesía)







Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

