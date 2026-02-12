Capturan a sospechoso de homicidio de chileno hallado en playa de Osa; era familiar de alcalde en Chile

Este hombre es requerido por el OIJ ya que es sospechoso de asesinar a un ciudadano chileno en una playa de Osa, Puntarenas.

Un hombre de apellido Pérez y de 31 años fue detenido este jueves como presunto responsable del homicidio del ciudadano chileno Francisco Ojeda Garcés, de 36 años, quien fue encontrado muerto a golpes el pasado 26 de diciembre en Playa Perfecta, en Dominicalito, en el Pacífico sur de Costa Rica.

La víctima, quien residía temporalmente en Costa Rica, era sobrino del alcalde de Quinchao, René Garcés, en Isla Grande de Chiloé, Chile.

Según explicó el subdirector interino del OIJ, Michael Soto, la investigación determinó que dos personas estuvieron involucradas en el crimen, uno de los sospechosos fue capturado en un allanamiento a su vivienda en Osa, el segundo permanece prófugo y es buscado activamente por las autoridades.

“Pareciera ser que es un asunto de tipo personal, ya que algunas de estas personas se conocían y tenían una relación previa”, indicó Soto, aunque aclaró que el móvil exacto aún no está del todo claro.

El jefe policial destacó que los sospechosos fueron identificados y uno de ellos detenido apenas semanas después del hallazgo del cuerpo. “Se ha trabajado muy arduo y tenazmente buscando testigos, evidencia técnica y científica, y es así como se logra establecer con un nivel de certeza importante la vinculación de este detenido con el hecho”, señaló el subdirector interino.

Ahora corresponderá al juez local determinar si al imputado se le impone prisión preventiva.

Muerte a golpes

El cuerpo de Ojeda Garcés fue localizado con múltiples golpes en la playa, en lo que las autoridades clasificaron desde un inicio como un hecho de naturaleza homicida. La investigación apunta a que la víctima y sus agresores se conocían previamente, lo que descartaría un ataque al azar.

“Tenemos que continuar con la investigación para establecer con certeza cuál es el móvil, por qué se genera la muerte y por qué estas dos personas le quitan la vida a golpes a la víctima”, concluyó Soto.

La Policía Judicial difundió la fotografía del segundo sospechoso de participar en el crimen quien permanece en fuga, si tiene información que permita su captura llame al 800-8000-645 o envíe un mensaje al WhatsApp: 8800-0645.