Capturan a sospechoso de homicidio de chileno hallado en playa de Osa; era familiar de alcalde en Chile

OIJ busca a otro imputado.

Por Christian Montero
Este hombre es requerido por el OIJ ya que es sospechoso de asesinar a un ciudadano chileno en una playa de Osa, Puntarenas.
Este hombre es requerido por el OIJ ya que es sospechoso de asesinar a un ciudadano chileno en una playa de Osa, Puntarenas. (Foto/Foto: cortesía OIJ)







