Sucesos

Detienen a funcionario del Inamu por presuntamente abusar e intentar violar a su hija de 14 años; la institución se pronunció

El sujeto habría amenazado a la menor de edad para que no revelara el parentesco ni su verdadera edad

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Por Natalia Vargas
Manos de hombre con esposas, manos a la espalda, apresado, detenido
El hombre fue detenido la noche del martes en La Uruca. (Imagen con fines ilustrativos) (Shutterstock/Imagen)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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