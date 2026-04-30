Detienen a funcionario del Inamu por presuntamente abusar e intentar violar a su hija de 14 años; la institución se pronunció

El hombre fue detenido la noche del martes en La Uruca. (Imagen con fines ilustrativos)

Un hombre de apellido Rivera y funcionario del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) fue detenido y permanecerá tres meses en prisión preventiva como sospechoso de abusar sexualmente e intentar violar a su hija biológica, de 14 años.

Rivera fue sorprendido por las autoridades la noche del martes en su carro, que estaba parqueado en una calle pública en La Uruca, San José. De acuerdo con el Ministerio Público, se presume que Rivera habría amenazado a su hija para que no indicara a las autoridades su verdadera edad ni su parentesco con él.

Pese a ello, fue interceptado por oficiales de Fuerza Pública.

La Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género, con sede en San José, consiguió que se dictara la prisión preventiva el miércoles, luego de que se le tomó declaración indagatoria al hombre.

El caso se investiga en el expediente 26-000720-0053-PE.

Este jueves, el Inamu indicó mediante un comunicado de prensa que se enteraron por medio de los medios de comunicación y, hasta el momento, no han recibido una notificación formal por parte de las autoridades judiciales; sin embargo, a lo interno se tomaron las acciones administrativas “que en derecho corresponden”.

“Nuestra política es de cero tolerancia a conductas o comportamientos violentos”, aseguró la institución. Agregó, además, que desde el Instituto se continúa promoviendo la denuncia de todo tipo de violencia contra las mujeres.