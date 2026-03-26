Sucesos

Detienen a estudiante de 14 años en Pérez Zeledón por amenazar con ataque en liceo: esto fue lo que decomisaron

Su casa fue allanada y le decomisaron elementos de valor para la investigación

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Por Sebastián Sánchez
Los estudiantes, docentes y personal docente fueron evacuados del centro educativo tras la amenaza con arma de fuego por parte de un estudiante.
Al menor se le decomisó droga y un arma blanca. (MEP/MEP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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