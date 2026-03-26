Detienen a estudiante de 14 años en Pérez Zeledón por amenazar con ataque en liceo: esto fue lo que decomisaron

Al menor se le decomisó droga y un arma blanca.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este jueves a un menor de 14 años, estudiante del Liceo Sinaí, en Pérez Zeledón, tras amenazar con un posible ataque a ese centro educativo.

Según la información de la Policía Judicial, recibieron una denuncia por parte del director del liceo en donde se indicaba que en apariencia el estudiante manifestó que tenía un arma de fuego con municiones, para atacar a compañeros y profesores de ese liceo.

Ante la denuncia, agentes del OIJ de Pérez Zeledón, en coordinación con el Ministerio Público, allanaron la vivienda del joven y, posteriormente, procedieron con su detención.

En el sitio, se le decomisó un arma blanca, tipo puñal, y marihuana. El joven quedó a las órdenes de la Fiscalía Penal Juvenil.

Marcela Valverde, directora regional de Educación Pérez Zeledón, confirmó a La Nación que presentaron las denuncias correspondientes.

El 13 de marzo, La Nación dio a conocer que el Ministerio de Educación Pública (MEP) planea instalar cámaras con inteligencia artificial en 500 centros educativos de zonas en las que hay mayor incidencia de violencia para buscar mitigar los actos violentos y reducir el bullying.

Solo días antes, el asesinato del estudiante Liann Alejandro Rivas Quesada, de 18 años, por parte de un compañero del colegio del IPEC de Liberia, el 9 de marzo, volvió a poner en evidencia la violencia que rodea a los centros educativos del país.