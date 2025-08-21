Detenidos nueve sujetos vinculados a Diablo en Los Chiles

Nueve personas fueron detenidas la mañana de este jueves, en Los Chiles de Alajuela, como parte de siete allanamientos contra una banda criminal vinculada a Alejandro Arias Monge, alias Diablo, uno de los narcotraficantes más buscados en Costa Rica, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Randall Zúñiga, director del OIJ, indicó que en total se espera detener a 15 sospechosos de narcomenudeo en esta zona, que operan desde barrio Achotal, Hernández Pista y Pavón. Los allanamientos y el decomiso de evidencia empezaron desde las 6 a. m. y se han desarrollado en el transcurso de la mañana.

Allanamiento en Los Chiles

Entre los principales objetivos se encuentran sujetos de apellido López y Ulate, alias La W. La Policía Judicial no ha detallado si estos hombres ya fueron capturados, mientras que las identidades de quienes ya fueron arrestados serán divulgadas a lo largo del día.

La investigación empezó en marzo de este año, cuando los agentes recibieron información confidencial sobre la actividad delictiva de esta banda.

El operativo forma parte del Plan de Estrategia Sistematizada para el Control Urbano y Disminución de las Ofensas Delictivas (Escudo), cuyo objetivo principal es reducir la curva de homicidios y desarticular las bandas dedicadas al narcomenudeo, responsables de una gran parte de las muertes violentas en el país.

“Este tipo de acciones que realiza el OIJ forman parte de una estrategia sistematizada para que cada semana podamos sacar de circulación un grupo criminal grande en diferentes puntos del país, y con esto llevarle un poco más de tranquilidad a las personas que están viviendo esta reciente ola de violencia”, dijo Zúñiga.

Grupo vinculado a Diablo es desmantelado en Los Chiles

Los allanamientos se ejecutan en siete puntos. (Edgar Chinchilla/Edgar Chinchilla)

Allanamientos en Los Chiles la mañana de este jueves. (Edgar Chinchilla/Edgar Chinchilla)