Detenido adulto mayor por matar una lapa con rifle de copas

Oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con la Policía Municipal, allanaron este viernes la vivienda de un hombre de 82 años sospechoso de matar una lapa roja y cometer otros actos de maltrato animal en Santa Rosa de La Palmera, San Carlos. El adulto detenido fue detenido por las autoridades.

El sujeto, identificado con el apellido Arias, fue denunciado por vecinos luego de que lo grabaran en video disparando con un rifle de copas a una lapa que se encontraba en un árbol dentro de su patio. Ahora será puesto a las órdenes de la Fiscalía.

El hecho ocurrió la tarde del martes 19 de agosto y desató indignación en la comunidad.

Un hombre fue sorprendido disparando a esta lapa a balazos, utilizando un rifle de copas el pasado 19 de agosto. Fotografia: (Edgar Chinchilla/Corresponsal LN)

Un vecino, quien prefirió mantener el anonimato, aseguró que los vecinos presentaron la denuncia con las pruebas ante las autoridades.

El caso fue reportado al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y al OIJ, lo que activó una investigación por presunta caza de vida silvestre, infracción a la Ley de Bienestar Animal y amenazas agravadas.

Según testigos, días después del primer incidente Arias habría matado una gallina y la lanzó al patio de una vecina. Posteriormente, también habría matado una lora y repitió la acción contra la misma mujer de lanzar el cuerpo del animal a su patio, lo que agravó aún más la situación.

El sospechoso será presentado ante la Fiscalía en las próximas horas, donde se definirán las medidas que se le impondrán.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier acto de violencia contra animales y recordaron que la caza de especies silvestres está prohibida y penada por ley.