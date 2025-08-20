Sorprenden a hombre matando lapa a balazos en San Carlos

En apariencia, no es la primera vez que el sujeto mata a tiros a una de estas aves.

Un sujeto fue sorprendido por lugareños en Santa Rosa de La Palmera, en San Carlos, matando una lapa a balazos con un rifle.

Una fuente informó de que, en apariencia, el hombre habría matado varias lapas, pero es la primera vez que logran captarlo en video y fotografías. En las imágenes se observa al hombre apoyando el arma en un árbol durante varios segundos. Posteriormente, se escucha una detonación.

La situación generó indignación en los vecinos de la comunidad. Un lugareño, que solicitó el anonimato, aseguró que ya interpusieron la denuncia con las pruebas ante las autoridades correspondientes.