Detenida por homicidio de exmilitar nicaragüense Roberto Samcam queda libre, a tres hombres les imponen estas medidas cautelares

Juzgado Penal de Turno Extraordinario resolvió durante el fin de semana la situación jurídica de los 4 detenidos

Por Christian Montero
Sospechoso de disparar contra Roberto Samcam está en fuga
Sospechoso de disparar contra Roberto Samcam está en fuga. Foto: OIJ







