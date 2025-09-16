Detenida por homicidio de exmilitar nicaragüense Roberto Samcam queda libre, a tres hombres les imponen estas medidas cautelares

Tres de los cuatro sospechosos detenidos el viernes 12 de setiembre por el asesinato del exmilitar nicaragüense en retiro, Roberto Samcam quedaron en prisión preventiva, según dispuso un juzgado penal este fin de semana.

Los imputados fueron detenidos luego de que la Fiscalía y la sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), allanaron las viviendas de tres hombres identificados como Danilo Chaves Medina, Bryan Robles Salas y Luis Carvajal Fernández (presunto sicario quien se encuentra en fuga).

En vía pública las autoridades concretaron las detenciones de Luis Orozco González y Stephanie Chacón Guillen. Entre el 13 y 14 de setiembre se hizo la audiencia de medidas cautelares tras la cual la fiscalía solicitó prisión preventiva de los imputados y el Juzgado Penal de Turno Extraordinario del II Circuito Judicial, ordenó que en el caso de Chaves Medina, Robles Salas y Orozco González cumplan seis meses de arresto en prisión.

En cuanto Chacón fue puesta en libertad sin ningún tipo de medidas ya que el Ministerio Público consideró que no existe probabilidad en la comisión de los hechos, sin embargo, la investigación continúa en su contra.

La defensa de los sospechosos presentó una apelación contra la medida de prisión preventiva por lo que se está a la espera de la resolución del Tribunal.

Federico Campos, abogado de la familia de Samcam confirmó a La Nación lo resuelto por las autoridades judiciales y agregó que la denuncia que interpusieron sobre los hechos ya fue acumulada en la causa que se sigue en contra de los sospechosos.

La Policía Judicial mantiene la búsqueda de uno de los principales actores en esta pesquisa quien huyó de su vivienda en la ciudadela León XIII el día de los allanamientos.

Se trata Luis Carvajal Fernández cuya fotografía fue difundida por el OIJ el propio día de las acciones judiciales con el fin de que la ciudadanía ayude a ubicar al prófugo de la justicia, si tiene información que permita su captura, llame al: 800-8000-645, también puede hacerlo vía WhatsApp al 8800-0645.

Aunque el móvil del asesinato aún sigue sin establecerse con certeza, el fiscal general Carlo Díaz considera que se trató de un crimen político, debido a la crítica y oposición de Samcam hacia el régimen liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.