Detención de alias Noni se tramitó en tres días

(OIJ/Jordi Picado,. Alias "Noni", es el quinto tico que sería extraditado a Estados Unidos.)

Jordie Picado Grijalba, Alias "Noni", es el quinto costarricense en ser detenido con fines de extradición, lo requiere la justicia de Estados Unidos.

El Director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, reveló detalles de la forma en que fue detenido Jordie Picado Grijalba, alias Noni.

Este costarricense, radicado en Limón, figura junto a su hermano Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock, como presuntos cabecillas de una de las estructuras criminales más violentas de la provincia, cuyos conflictos con la organización de La H, provocaron hechos de sangre como el homicidio óctuple ocurrido en la comunidad de Matama en marzo 2022.

Según el jefe policial, la detención de alias Noni se fraguó en cuestión de tres días.

“El día lunes ingresa por parte de un tribunal de Estados Unidos, una solicitud de detención de un sujeto conocido con el alias de Noni, cuyo nombre es Jordie Picado Grijalba, esta solicitud ingresa a la cancillería de la República, y es tramitada ese mismo día y enviada a la Secretaría General de la Corte”, detalló Zúñiga.

El director del OIJ agregó que el caso pasó de inmediato al juez encargado del tema de extradiciones “y más o menos el día miércoles en la mañana se recibe una orden de detención por parte un juez de la República en contra de alias Noni”.

Noni, de 32 años, fue interceptado la tarde del jueves 28 de agosto mientras circulaba por las inmediaciones de la antigua Galera en Curridabat. “En ese momento, en un dispositivo bastante fuerte de OIJ, se intercepta el vehículo en el cual iba este sujeto, se le reduce a la impotencia, se le detiene, se le informa que se trata de una extradición y es llevado hasta el I Circuito Judicial de San José” agregó Zúñiga.

Alias Noni, su hermano Shock, junto a los extraditables Celso Gamboa Sánchez, Edwin López Vega alias Pecho de Rata y Jonathan Álvarez Alfaro alias Gato, dominaban según el OIJ, el tráfico de drogas en la zona del Caribe, específicamente con la exportación de droga, al parecer, desde el puerto de APM Terminals hacia Estados Unidos.

“Es por ello que existe un gran un gran interés de parte de la DEA para que estas personas sean detenidas y remitidas a Estados Unidos para que sean procesadas”, puntualizó.

El Director del OIJ resaltó el cumplimiento que ha dado ese cuerpo policial a los acuerdos con la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), con los que según adelantó, seguirán coordinando este tipo de detenciones.

“OIJ también ha logrado sacar de circulación a varios cabecillas importantes de esa zona, siendo que ya con esta detención va generándose una mejor situación para la provincia de Limón y evidentemente para todo Costa Rica”, concluyó.