Sucesos

Detención de alias Noni se tramitó en tres días

El quinto extraditable fue detenido en Curridabat este jueves

Por Christian Montero
Jordi Picado,. Alias "Noni", es el quinto tico que sería extraditado a Estados Unidos.
Jordie Picado Grijalba, Alias "Noni", es el quinto costarricense en ser detenido con fines de extradición, lo requiere la justicia de Estados Unidos. (OIJ/Jordi Picado,. Alias "Noni", es el quinto tico que sería extraditado a Estados Unidos.)







