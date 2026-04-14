Destruyen búnkeres usados para consumo de droga tras allanamientos en Cartago

Los allanamientos en Cartago terminaron con la destrucción de búnkeres.

Los allanamientos realizados la mañana de este martes en los diques La Mora y Miraflores, en Cartago, incluyeron la destrucción de estructuras que serían utilizadas para la venta y consumo de estupefacientes.

La Policía Municipal de Cartago confirmó que, como parte del operativo conjunto, se demolió varios búnkeres frecuentados por consumidores.

Destruyen búnkeres en Cartago

Marco Angulo, jefe operacional de la Policía Municipal, explicó que estas estructuras funcionaban como consumo de sustancias ilícitas adquiridas en un punto cercano.

En los allanamientos participaron agentes de la Policía de Control de Drogas, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), la Fuerza Pública y la unidad canina K9 de la Policía Municipal.

Angulo señaló que la eliminación de estos búnkeres busca devolver espacios a las comunidades, especialmente en zonas afectadas por el narcomenudeo.

Autoridades policiales intervienen una estructura en el dique Miraflores. (Municipalidad de Cartago/Municipalidad de Cartago)

El funcionario destacó el apoyo de la Unidad Canina, la cual ha colaborado también en materia de la prevención en los centros educativos con recorridos preventivos en escuelas y colegios para realizar revisiones y combatir el consumo de drogas en los centros educativos.

Esto forma parte de los allanamientos que se ejecutaron desde las 6:00 a. m. para desarticular a Los Maruja, la estructura criminal más poderosa del centro de la provincia.