Sucesos

Destruyen búnkeres usados para consumo de droga tras allanamientos en Cartago

Policía Municipal de Cartago destruyó búnkeres durante operativo contra Los Maruja. Vea el video.

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Por Yucsiany Salazar
Los allanamientos en Cartago terminaron con la destrucción de búnkeres.
Los allanamientos en Cartago terminaron con la destrucción de búnkeres. (Municipalidad de Cartago/Municipalidad de Cartago)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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