Sucesos

Deslizamiento afectó vivienda de dos adultos mayores en La Unión

Ruta alterna para salir de Cartago estará cerrada temporalmente hasta que Policía de Tránsito evalúe la zona

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio y Keyna Calderón
Deslizamiento cae sobre casa en Patarrá







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
DeslizamientosLluviasEmergencias por lluvias
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.