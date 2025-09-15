Deslizamiento afectó vivienda de dos adultos mayores en La Unión

Un deslizamiento ocasionado por las fuertes lluvias de este lunes, en horas de la tarde, afectó la vivienda de dos adultos mayores en Río Azul, en La Unión, de Cartago.

El alcalde de ese cantón, Cristian Torres, detalló que la emergencia se presentó específicamente en el sector conocido como calle Patarrá.

Según Torres, los dos adultos mayores fueron reubicados con sus familiares y, en las próximas horas, se les brindará atención en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), para dotarlos de víveres y la asistencia por parte de las entidades que correspondan.

Torres destacó que a causa del deslizamiento también se vio afectada la calle que comunica Río Azul con Linda Vista, la cual es utilizada como ruta alterna por quienes transitan entre San José y Cartago.

Ante esa situación, pidió a los conductores tomar en consideración que esa vía estará cerrada hasta que la Policía de Tránsito realice la valoración correspondiente.

La casa de dos adultos mayores se vio afectada por un deslizamiento en Río Azul, de La Unión, Cartago. Foto: (Keyna Calderón. /Keyna Calderón.)

Caída de ventanales y árboles

Las lluvias de este lunes también provocaron afectaciones en San José y Montes de Oca. En el centro de la capital, se registró la caída de un ventanal producto del viento, que afectó varios vehículos.

Además se reportó la caída de árboles en la avenida 18, cerca de Plaza González Víquez, y frente al Hospital Nacional de Niños.

En el centro de San José se reportó la caída de árboles sobre algunas vías principales, como este cerca de Plaza González Víquez. Foto: (Cortesía. /Cortesía)

Inundación momentánea en San Pedro

En San Pedro de Montes de Oca por su parte, una vez más el paso inferior del intercambio ubicado frente a la facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, estuvo cerrado durante al menos 3 horas, debido a una inundación.

La central de monitoreo de ese municipio indicó, pasadas las 4 p. m., que el paso en ambos sentidos ya había sido restablecido, luego de que bajara el nivel del agua.

La Cruz Roja, informó a las 4:15 p. m. que no se reportan otros incidentes a causa de las lluvias.