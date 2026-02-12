Desborde del río Sixaola obliga a evacuar a 45 personas en Talamanca

Desbordamiento del río Sixaola inundó sectores cercanos a Barrio San José, en Sixaola de Talamanca, donde varias familias debieron ser evacuadas de forma preventiva debido a la crecida del cauce tras días de lluvias intensas. Esta es una vía anegada el miércoles en calle Las Vegas.

El río Sixaola se desbordó la noche de este jueves, lo cual obligó a la evacuación preventiva de 45 personas en el cantón de Talamanca, Limón, informó la Cruz Roja Costarricense.

La emergencia fue reportada al sistema 911 a las 9:44 p. m., tras el desbordamiento del cauce que afectó sectores de la Finca Talamanca, específicamente en las cercanías de Barrio San José, en la zona de Sixaola.

De acuerdo con el reporte oficial, entre las personas evacuadas se contabilizan 18 adultos y 27 niños, quienes fueron reubicados de forma temporal en el salón multiusos de Bribrí, habilitado como albergue.

Para la atención del incidente, la Cruz Roja despachó dos unidades básicas, que trabajaron en la evacuación y valoración de las personas afectadas, sin que se reportaran, de momento, personas lesionadas.

Según el informe preliminar, la crecida del río Sixaola ha venido socavando las márgenes del cauce en los últimos días, producto de las fuertes lluvias que han impactado de forma constante esta zona del Caribe Sur.

La saturación del terreno provocó que este jueves el río finalmente se desbordara, generando riesgo para las comunidades cercanas.

Las autoridades mantienen vigilancia constante ante la posibilidad de nuevas crecidas, mientras continúan las valoraciones en la zona para determinar el impacto total y la necesidad de ampliar las evacuaciones.