Sucesos

Desborde del río Sixaola obliga a evacuar a 45 personas en Talamanca

Fuertes lluvias en el Caribe Sur provocaron la crecida y posterior desbordamiento del río que llevó a mover personas a albergue en Bribrí

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Desbordamiento del río Sixaola inundó sectores cercanos a Barrio San José, en Sixaola de Talamanca, donde varias familias debieron ser evacuadas de forma preventiva debido a la crecida del cauce tras días de lluvias intensas. Esta es una vía anegada el miércoles en calle Las Vegas.
Desbordamiento del río Sixaola inundó sectores cercanos a Barrio San José, en Sixaola de Talamanca, donde varias familias debieron ser evacuadas de forma preventiva debido a la crecida del cauce tras días de lluvias intensas. Esta es una vía anegada el miércoles en calle Las Vegas. (Reiner Montero/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Desborde río SixaolaInundaciones TalamancaLluvias LimónEvacuación preventiva
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.