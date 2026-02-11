Evacúan a 9 menores y sus familias tras desbordamiento del río Sixaola en Limón

Cruz Roja auxilia a 15 personas por desbordamiento de río en Limón.

Cruz Roja evacuó 15 personas en Paraíso de Sixaola, en la provincia de Limón, por el desbordamiento de un río crecido por las constantes lluvias.

Se trata de dos familias, que suman a nueve menores de edad y seis personas adultas, según detalló la cruzrojista Stefanny Barboza.

Según información de la policía en ese poblado, desde las 11 p.m. de este martes, los vecinos se vieron afectados cuando el río Sixaola se salió de su cauce. Esto causó inundaciones en propiedades y sembradíos de plátano y banano.

Algunos vecinos decidieron abandonar sus casas, mientras que otros optaron por vigilar los puntos donde el río se desborda, como el puente de Lata en Paraíso.

Ese río ha provocado fuertes inundaciones en los últimos días debido a las lluvias constantes. El pasado 6 de febrero, las autoridades debieron evacuar a 20 personas debido a las inundaciones en esa zona.

Este martes, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) anunció que se mantenían dos albergues habilitados, en Sixaola y Turrialba.