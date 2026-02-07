Desbordamiento de río Sixaola obliga a evacuar 20 personas y habilitar albergue

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) anunció este viernes la apertura de un albergue tras el desbordamiento del río Sixaola, en la provincia de Limón.

“Esta situación ha provocado inundaciones en comunidades como Paraíso de Sixaola. El Comité Municipal de Emergencias evacuó a 20 personas que en este momento permanecen en el salón comunal de Margarita”, explicó el presidente de la CNE, Alejandro Picado.

En el sector de Sixaola, el Cuerpo de Bomberos realizó varios rescates durante la mañana de este viernes debido a las inundaciones.

El pasado jueves, la CNE decretó alerta verde en todo Costa Rica, salvo las regiones del Pacífico Central y Sur.

CNE decreta alerta verde en casi todo el país. (CNE/Cortesía)

“Le queremos hacer un llamado a la población, ya que durante el fin de semana permanecerán las bajas temperaturas, los fuertes vientos, el mar picado y lluvias en algunos sectores.

“Es importante permanecer atentos al entorno ante objetos que puedan caer y a los cauces de los ríos debido a las lluvias”, agregó Picado.

Según reportes, la provincia de Limón se ha visto muy afectada por las fuertes lluvias que han imperado esta semana.

Algunos ríos, como el Barbilla y Chirripó han visto incrementado considerablemente su caudal.

Incluso, la ruta principal que comunica con el centro del cantón limonense de Matina se vio afectada por inundaciones en más de tres kilómetros.

Algunas rutas en Limón se han visto afectadas. (Reiner Montero/Reiner Montero)

En Matina, las fuertes lluvias han dejado casas anegadas. En su mayoría, son viviendas de dos niveles, por lo que sus ocupantes, ante el ingreso del agua, suben sus pertenencias y se ponen a salvo.

Estas familias se ganan la vida principalmente con la siembra de plátano, hojas de yute y banano. Muchos de estos cultivos han resultado afectados por las inundaciones, incluso algunas cosechas se han perdido por completo.

Albergue en Turrialba

La Municipalidad de Turrialba habilitó un albergue temporal para que los habitantes de calle cuenten con un espacio seguro donde pasar la noche, ante el empuje frío que ha provocado fuertes vientos y bajas temperaturas en ese cantón.

El albergue fue habilitado a partir de las 6 p. m. de este viernes 6 de febrero.

La apertura fue posible gracias a las coordinaciones de la alcaldía con instituciones como el Ministerio de Salud, la CNE, la Fuerza Pública, el Comité Cantonal de Deportes y varias asociaciones privadas.

Este viernes, representantes de estas entidades se reunieron con el alcalde Carlos Hidalgo Flores y, además, se recibieron donaciones de colchonetas, cobijas y comestibles por parte de la CNE para atender a esta población.