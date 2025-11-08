Desbordamientos e inundaciones en San Carlos; vea los videos

Las fuertes lluvias de las últimas horas causaron el desbordamiento de varias quebradas en distintos sectores de San Carlos, dejando caminos cerrados y viviendas afectadas.
En San Cayetano de Venecia, una quebrada se desbordó e impidió el paso vehicular. El agua ingresó a tres viviendas y una iglesia evangélica, según reportes preliminares.
Inundaciones en San Carlos
Además, en la ruta 250, a la altura de la Empacadora Mamirmi, entre Los Chiles y Agua Zarcas, otra quebrada se salió de su cauce y mantiene el paso completamente cerrado.
En esa misma carretera, el cruce entre Agua Zarcas y Pital, cerca del antiguo Recope, también permanece cerrado por un nuevo desbordamiento.
