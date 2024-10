Fuertes lluvias obligan a suspender búsqueda de hombre desaparecido en mina de Abangares

La tarde de este sábado, las autoridades de emergencia suspendieron la búsqueda de un hombre desaparecido tras el deslizamiento en una mina ubicada en Las Juntas de Abangares, Guanacaste.

Perro de la unidad canina colabora en búsqueda de hombre desaparecido

Según información de la Cruz Roja, las condiciones climáticas adversas, ocasionadas por las fuertes lluvias, impiden continuar con las labores de rescate. Estas se reanudarán mañana domingo a primera hora.

El derrumbe ocurrió la tarde del viernes en el túnel El Garrobo, producto del cual otro hombre resultó herido de gravedad fue trasladado a la Clínica de Abangares.

Cerca de las 3 p. m., una Unidad de Rescate se dirigió al sitio para liberar al hombre atrapado, según informó Leonel Vásquez, subcoordinador operativo de la Cruz Roja en Guanacaste. Las labores se extendieron hasta la noche y la madrugada de este sábado.

Según Vásquez, se requirió de extensa planificación para iniciar las operaciones de forma segura, debido a que el terreno se encuentra sumamente inestable. Para las 10:18 p. m. se trabajaba con 25 cruzrojistas, un camión de rescate, unidades especializadas y unidad canina en

el sitio.

A las 5:57 a. m. de este sábado, la Cruz Roja informó de que se obtuvo un resultado positivo con los perros de la unidad. No obstante, no se ha logrado dar con el cuerpo. Un video muestra el momento en el que el can alertó sobre la posible presencia de una persona en el lugar.

Los cruzrojistas trabajan con la ayuda de un perro, para tratar de dar con el hombre desaparecido tras derrumbe en una mina en Abangares.

