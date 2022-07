Empresa encargada de laguna minera afirma que emergencia ocurrió por fuertes lluvias

Abangares. La planta de tratamiento de compuestos mineros, la Luz, en Guanacaste, aseguró que el colapso de la laguna de relaves producido en una de sus pilas el pasado viernes, ocurrió por las fuertes precipitaciones, por encima del promedio, de la estación lluviosa.

“La madrugada del viernes 15 de julio se dañó una parte de la pared de la pila de recolección en la Planta La Luz. Debido a esto, agua y lodos que se encontraban dentro de la pila se derramaron unos metros hasta llegar al río”, informó la firma en un comunicado de prensa.

Por el momento la planta asegura que ya la emergencia fue controlada y que el daño que se produjo en la pila ya fue restaurado, entretanto; autoridades del Ministerio de Salud, Municipalidad de Abangares y Ministerio de Ambiente y Energía aplicaron el protocolo de emergencia.

“Durante el viernes y sábado, la gerencia de la planta recibió a todas autoridades estatales y municipales para explicar lo sucedido, inspeccionar todo el sitio, tomar muestras del agua y lodos derramados para determinar los siguientes pasos para corregir de inmediato lo sucedido”.

El alcalde del cantón de Abangares, Heriberto Cubero, también relacionó una posible hipótesis de que la lluvia afectó la laguna y rebalsó el material de la pila. “Nosotros pensamos que como ha llovido tanto fue un deslizamiento que se vino sobre el río y que eso más bien ocasionara que hubiera un dique que nos afectara, estamos preocupados, claro que lo estamos; pero más allá de eso no puedo adelantar porque las otras instituciones no se han referido al respecto”.

Sin embargo, vecinos de la zona de Matapalo de Abangares, una de las comunidades más afectadas, precisaron que desde el miércoles por la tarde no llovía, por lo que dudan que las lluvias fueran el causante de la emergencia.

Entre las medidas que está implementando la planta para mitigar el daño, está desarrollar una reparación de la pared colapsada y un refuerzo en la pila, así como desarrollar un respaldo por medio de profesionales expertos en diferentes áreas como geología y topografía para monitorear permanente el lugar.

Sedimentos químicos quedaron a las orillas del río Santa Lucía en Abangares, luego de que el viernes una pila con aparente mercurio y cianuro se derramará en los ríos. (Jose Cordero)

“Estamos formando un comité de emergencia interinstitucional, con representantes de la municipalidad y Ministerio de Salud para dar seguimiento a los trabajos que se realicen y determinar las próximas acciones a seguir. Ejecutaremos de inmediato el Plan de Compensación Ambiental que está avalado por las autoridades ambientales”, agregó la empresa.

Este medio intentó conocer los protocolos que siguió el Ministerio de Salud y el avance en la investigación, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Permisos al día Copiado!

La Planta de tratamiento La Luz se encarga de recoger los desechos que producen los mineros artesanales en Abangares, conocidos como lamas; estos se procesan por medio de “nuevas tecnologías de beneficio acuífero que disminuyen el impacto ambiental”.

La compañía sostuvo estar al día con sus permisos de operación y calificó como un accidente lo sucedido. Esta afirmación también la expresó Cubero, al decir que la planta mantiene vigentes los permisos de construcción y patentes.

“Los permisos fue lo primero que revisamos, máxime que es un tema minero y este tipo de plantas tiene que tener la patente que le corresponde; pero efectivamente tiene los permisos de construcción, patente y uso de suelo, esta es la primera vez que pasa un problema como este en 130 años de actividad minera en el cantón”.

“La planta tiene un expediente pero no sé quién lo tiene ahorita, no hemos hecho una investigación pero sé que está a nombre de un señor que se llama Fran Rúa; la patente está solicitada a nombre de él bajo una persona que es el representante legal de él; pero más allá no puedo decir yo”, comentó.

Vecinos de la zona y el director de Áreas de Conservación Arenal Tempisque, Alexánder León, confirmaron gran presencia de peces y camarones muertos en los ríos Santa Lucía y Abangares; luego de que la pila de la laguna se vertiera aparentemente en esos caudales.

El río Santa Lucía fue uno de los más afectados por los sedimentos provenientes de la Planta La Luz. (Jose Cordero)

No obstante, la compañía aún no logra estimar los daños y pérdidas del incidente; pues actualmente se encuentran en proceso de investigación y esos estudios determinarán el daño.

“Se está realizando la investigación, son temas de químicos caeremos con toda la autoridad del caso a que eso no se permita y si fue un tema de relaves hay que mitigar el tema, Abangares tiene más de 130 años de actividad minera, esto no es algo nuevo para nosotros”, apuntó Cubero.

“Queremos expresarle a la comunidad que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para mitigar cualquier afectación ambiental, social y económica, al mismo tiempo en que estamos reforzando los protocolos para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir”, finalizó el comunicado de prensa La Planta La Luz.