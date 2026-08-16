Sucesos

Denuncian a tres policías penitenciarios por presunta golpiza a hijo de alias Pecho de Rata

Hechos ocurrieron en celda de máxima seguridad donde estuvo alias Macho Coca

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Por Christian Montero
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El expediente del caso Riverside contiene fotos extraídas del celular de Edwin López Vega, alias pecho de Rata, en donde se muestra contando dinero presuntamente obtenido del narcotráfico. Uno de los hijos del extraditado fue detenido por esa causa y denuncia haber sido agredido por policías penitenciarios. (Foto: tomada del expediente/Foto: tomada del expediente)







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Hijo de Pecho de RataDenuncia policías penitenciariosagresiones máxima seguridadMacho Coca extradición
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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