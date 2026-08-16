Denuncian a tres policías penitenciarios por presunta golpiza a hijo de alias Pecho de Rata

El expediente del caso Riverside contiene fotos extraídas del celular de Edwin López Vega, alias pecho de Rata, en donde se muestra contando dinero presuntamente obtenido del narcotráfico. Uno de los hijos del extraditado fue detenido por esa causa y denuncia haber sido agredido por policías penitenciarios.

Un hijo del extraditado Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, habría sido víctima de una agresión física y amenazas de muerte dentro de una celda del ámbito de máxima seguridad de La Reforma.

Así lo denunció ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela, una mujer de apellidos Rodríguez Mena, quien se identificó como abogada y representante legal del afectado, Jardel Leonid López Tyndall, según consta en un documento del cual La Nación tiene copia.

La denuncia fue presentada el viernes 14 de agosto y atribuye los hechos a tres policías penitenciarios, uno identificado como Gabriel, otro de apellido Arguedas y un tercero cuyo nombre no fue referenciado.

La presunta agresión habría ocurrido la tarde del jueves 13 de agosto, cuando López Tyndall, de 25 años, ingresó al Centro Nacional de Atención Específica (CNAE), conocido como base 200 o máxima seguridad, luego de asistir a una audiencia de medidas cautelares relacionada con el caso denominado Riverside.

Esta denuncia ocurre luego de que Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, también se quejó de haber sido víctima de torturas mientras estuvo recluido en ese mismo ámbito a espera de su extradición a Estados Unidos, lo que ocurrió el jueves pasado.

De acuerdo con la denuncia, López Tyndall fue llevado aproximadamente a las 2:40 p. m. del jueves a la cancha para que tomara su hora de sol y, posteriormente hizo una llamada telefónica.

Al terminar la llamada, según el relato presentado al OIJ, aparecieron varios funcionarios penitenciarios, entre ellos Gabriel y Arguedas, además de otro policía descrito como un hombre de contextura gruesa, apariencia musculosa y con un brazo tatuado.

Los funcionarios le habrían entregado o lanzado unas tres bolsas negras y después lo trasladaron a una celda que había quedado desocupada esa misma mañana.

Amenazas de muerte y golpes

Esa celda, según la denuncia, era la que había ocupado Bell Fernández. Ya dentro de ese módulo los tres funcionarios habrían ejercido violencia contra López Tyndall.

“Uno de los funcionarios lo sujetó fuertemente de uno de sus brazos, otro lo sujetó del brazo contrario y el oficial identificado como Gabriel lo tomó por el cuello, intentando asfixiarlo o ahorcarlo”, se detalló en el documento.

Mientras lo sujetaba por el cuello, Gabriel supuestamente lo amenazó con matarlo y le reclamó por unas manifestaciones que, según el policía, López Tyndall había expresado durante una audiencia judicial unos 15 días antes.

No obstante, en la denuncia no especifica a qué tipo de manifestaciones se refería el funcionario.

López Tyndall negó haber emitido esas afirmaciones y de acuerdo con la denuncia, manifestó que lo juraba por “su hija y su esposa”.

Sin embargo, detalló, las amenazas continuaron e incluso, el funcionario habría dicho que también mataría a su hija y esposa, mientras continuaba sujetándolo por el cuello.

En determinado momento, López Tyndall logró liberarse, empujó a uno de los oficiales y comenzó a gritar para pedir auxilio. El clamor fue escuchado por otros privados de libertad que estaban en celdas cercanas, entre ellos Alejandro Arias Monge, alias Diablo y Jordie Picado Grijalva, conocido como Noni.

De acuerdo con el documento, los demás privados de libertad comenzaron también a gritar al oír lo ocurría. “Al percatarse los funcionarios agresores de que otros privados de libertad habían escuchado los gritos y estaban reaccionando ante lo sucedido, aparentemente se vieron obligados a detener la agresión”, se consignó en la denuncia.

De seguido, los policías cerraron la puerta de la celda y se retiraron del lugar.

Lesiones y traslado

López Tyndall afirmó que quedó con golpes y dolores en la espalda, ambos brazos y otras partes del cuerpo, además de dolor intenso en el lado izquierdo de la cara y el cuello y dificultad o dolor al tragar.

La representante legal solicitó que esas lesiones sean documentadas mediante una valoración médico-forense. Uno de los elementos que, según la denuncia, deberá ser investigado es la condición física de López Tyndall antes y después de permanecer bajo custodia en el centro penitenciario.

El documento señala que el joven ingresó al CNAE el 13 de agosto proveniente de una diligencia judicial “sin que presentara las lesiones que posteriormente fueron observadas en su cuerpo”.

También se indicó que el funcionario encargado de retirarlo del centro el 14 de agosto para llevarlo nuevamente a una audiencia, tuvo contacto directo con él y podría declarar sobre las lesiones que presentaba en ese momento.

En la denuncia además se solicitó que se investigue la identidad de todos los funcionarios que estaban de servicio durante la tarde del 13 de agosto y que se preserven las grabaciones de las cámaras de seguridad, bitácoras, registros de movimientos internos, partes de servicio y demás documentos correspondientes a los días 13 y 14 de agosto.

Entre los testigos solicitados figuran Edwin Alexis Tencio Rodríguez, Jordie Picado Grijalva y Alejandro Arias Monge, alias Diablo, quienes, según la queja, podrían aportar información sobre los gritos que se escucharon durante la supuesta agresión, lo ocurrido posteriormente y el estado físico de López Tyndall.

La defensora también pidió investigar una posible “hostilidad o rencilla” entre el funcionario identificado como Gabriel y alias Pecho de Rata, padre del denunciante, con el propósito de determinar si esa situación pudo constituir un posible móvil de la agresión.

Los hechos fueron denunciados como homicidio, tentativa de homicidio y amenazas agravadas. La representante legal pidió que López Tyndall sea sometido a una valoración médico-forense, que sea trasladado a un lugar seguro y que los policías señalados como presuntos responsables no tengan contacto con él mientras se desarrolla la investigación.

La denuncia también solicita medidas de protección para López Tyndall, su hija y su esposa, debido a las amenazas de muerte que, según el relato, fueron proferidas durante la supuesta agresión.