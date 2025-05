Defensor del novio de Rashab García apelará prisión preventiva

El Juzgado Penal de Atenas impuso un año de prisión preventiva a Manfred Bustos, pareja sentimental de la modelo Rashab García Valverde, y uno de los principales sospechosos por su desaparición junto con Nelson Pavón, amigo de la joven.

Ambos fueron vistos por última vez el 25 de abril pasado en una vivienda en Orotina, donde las autoridades localizaron rastros de sangre y evidencias de alteraciones estructurales como la remoción de cerámica, lo que sugiere un intento por ocultar un posible doble homicidio.

La defensa de Bustos, representada por el abogado Moisés Chinchilla, apeló la medida este martes. Alegó ante La Nación que el Ministerio Público no cuenta con pruebas que vinculen de forma directa a su cliente con los hechos y cuestionó la fundamentación del fallo.

Modelo Tatiana Chaverri suplica que den noticias de de la modelo Rashab García y su amigo Nelson Pavón. (redes/Instagram)

“El juez se basó en que mi cliente tiene poder económico y que, por ello, podría influir sobre otras personas para encubrir el delito. Pero no se establece sobre quién tendría ese poder, ni se aporta evidencia que lo sustente”, afirmó Chinchilla.

Además, el defensor manifestó que durante el tiempo en que se presume ocurrió el crimen, Bustos se encontraba en otro lugar, lo cual, según él, quedó demostrado con grabaciones en video.

LEA MÁS: OIJ descubre sospechosas remodelaciones en casa de Rashab García Valverde: todo apunta a ocultamiento de evidencia

La Policía Judicial maneja que en la casa de Bustos, quien se dedica a prestar dinero, habría ocurrido un doble homicidio y los cuerpos fueron sacados del lugar en un pick-up de color blanco.

“Incluso, el vehículo que supuestamente transportó los cuerpos fue grabado en otra zona, pero no se puede probar que mi cliente lo conducía”, añadió.

En lo que respecta al supuesto intento de esconder el delito, el defensor manifestó que la vivienda está ligada a Bustos y eso fue tomado en cuenta por el tribunal.

“Eso dijo el juez, que quien tiene su casa es responsable de la misma, y que no puede desconocer que ahí se dio un levantamiento de cerámica, se desprendió techo, que se yo, varias cosas, y pese a que no lo tienen ni siquiera ubicado en la casa, el juez está indicando de alguna manera que él tiene que saber de eso”, mencionó el defensor.

Novio de modelo desaparecida, Rashab García, se entregó el martes anterior a las autoridades en Orotina. (Foto: suministrada por Keyna Calderón para LN/Foto: suministrada por Keyna Calderón para LN)

El abogado también cuestionó la supuesta relación entre su cliente y otro de los detenidos, quien fue sorprendido con el carro de Rashab en Guápiles, sobre la ruta 32, la semana pasada.

LEA MÁS: Video: Así se entregó pareja de modelo Rashab García desaparecida en Orotina

“Nosotros apelamos porque en el expediente no existe un ligamen. Incluso en algún momento por parte de la policía, en prensa, se dijo que una de las personas que detuvieron con el carro de esta muchacha Rashab, era un empleado de mi cliente y esa persona quedó en libertad; porque precisamente es algo que no solo no es cierto, sino que no tenían con qué demostrarlo”, alegó.

Rashab García

Rashab García Valverde tiene 32 años y está desaparecida desde el pasado viernes 25 de abril. Según relató su hermana Rut García, la última vez que tuvieron contacto con ella fue ese mismo día, cuando la vieron en Orotina.

Desde entonces, no han vuelto a saber nada de la mujer, vecina de San Vicente de Moravia y conocida en el mundo del modelaje.

Según un video publicado en la página Summer Girl CR, la modelo menciona que sus pasatiempos son “cocinar, ir al gimnasio y pasar tiempo con su familia”.

Además, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, García es madre de una niña de 10 años.