Cuñado de alias la T enfrenta juicio por intento de asesinar a tres policías

En la balacera ocurrida en uno de los canales que pasa por la comunidad de los Lirios, en Limón, falleció un hombre identificado como José Julián Millán López.

Cinco presuntos miembros del grupo criminal liderado por Tony Alexander Peña Russell, alias la T, enfrentan un juicio en los tribunales de Limón por tentativa de homicidio calificado, tras una balacera en la que intentaron asesinar a tres oficiales de la Fuerza Pública.

El 2 de mayo del 2024, pasado el mediodía, dos hombres identificados como Jeandrey Bell Rabb y José Julián Millán López estaban en una lancha en un canal que pasa por la comunidad de los Lirios en Limón, cuando tuvieron un enfrentamiento armado con otros sujetos.

Producto de la balacera, Millán murió en el sitio y Bell en el Hospital Tony Facio, poco después de ser ingresado en ese centro médico. Tres oficiales de la Fuerza Pública de apellidos Rodríguez, Acuña y Hernández fueron alertadas de que los sospechosos del doble homicidio huían hacia Cieneguita portando armas de fuego y chalecos antibalas.

Las oficiales se trasladaron a ese sitio y cuando estaban en cercanías del manglar ubicaron a los sujetos a quienes dieron la orden de detenerse.

En la acusación se detalla lo que habría ocurrido ese día y se cita que los acusados Gerson Daniel Fernández Camacho, Jeimer Walker Trejos, Keyral Walker Solano, Guillermo Alonso Moss Salazar (cuñado de Peña Rusell) y Kleymer Antonio Miralles Montoya y dos personas más aún sin identificar, viajaban en una lancha tipo picuda, gris con azul, con bandera costarricense, matrícula L4533, con el nombre La Toreña.

Se agrega que los sujetos portaban armas de fuego y que, cuando fueron divisados, las oficiales les gritaron a viva voz: “Alto, policía, las manos donde las podamos ver”.

“No obstante, los acusados, conociendo la ilicitud de sus actos, sin causa de justificación alguna, imposibilitaron la ejecución de un acto propio dentro de la labor policial y para evitar ser detenidos, con el objetivo de acabar con la vida de las ofendidas, dispararon en reiteradas oportunidades contra la humanidad de las agraviadas”, dice la acusación.

Dicha pieza precisa que las oficiales repelieron el ataque con sus armas de reglamento y salieron ilesas, mientras que los imputados fueron detenidos minutos más tarde.

Este miércoles en la tarde continuará el debate con la incorporación de la prueba documental, entre la que se encuentran varios videos, el tribunal ya recibió el testimonio de las tries oficiales atacadas por los acusados, además de las declaraciones de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a cargo del caso.