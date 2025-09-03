Sucesos

Cuñado de alias la T enfrenta juicio por intento de asesinar a tres policías

Hechos ocurrieron en mayo 2024 en Cieneguita de Limón, cuando dos hombres murieron en enfrentamiento armado

Por Christian Montero
Uno de los hombres falleció en la lancha y el otro en el centro médico, en Limón. Foto: Cortesía
En la balacera ocurrida en uno de los canales que pasa por la comunidad de los Lirios, en Limón, falleció un hombre identificado como José Julián Millán López.







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

