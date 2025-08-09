Sucesos

Cuerpo de joven fue hallado en la calle con varios impactos en la cabeza

Víctima de 25 años quedó abandonada por ocupantes de un vehículo durante la madrugada en Guácimo, Limón

Por Juan Fernando Lara Salas
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al fallecido como Vielches de 25 años. Vecinos dieron parte del hallazgo a autoridades (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

