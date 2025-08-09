Cuerpo de joven fue hallado en la calle con varios impactos en la cabeza

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al fallecido como Vielches de 25 años. Vecinos dieron parte del hallazgo a autoridades (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indaga la muerte de un hombre identificado como el apellido Vielches, de 25 años, cuyo cuerpo fue hallado la madrugada de este sábado con varias heridas de bala en la cabeza.

Según información preliminar brindada por la Policía Judicial, el hecho se reportó a la 1:19 a. m. en un sector de la vía pública en Guácimo (Limón), cuando vecinos observaron que un vehículo se detuvo y, en apariencia, sus ocupantes bajaron el cuerpo del joven, y luego lo dejaron en la calzada. A continuación, huyeron del lugar.

Los testigos alertaron de inmediato a las autoridades, por lo que oficiales y agentes judiciales llegaron a la escena para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El OIJ mantiene la investigación abierta para determinar las circunstancias y el móvil del crimen.

LEA MÁS: Hombre murió acribillado dentro de vehículo en Corredores