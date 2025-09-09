Sucesos

Cuatro sospechosos de millonario robo en Palí de Talamanca permanecen en fuga: estas son sus identidades

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron seis allanamientos para desarticular la presunta organización. Aunque detuvieron a cinco aparentes miembros, cuatro permanecen en fuga.

Por Natalia Vargas
Autoridades buscan a cuatro hombres a quienes se les vincula con un millonario robo en Palí de Talamanca.
Autoridades buscan a cuatro hombres a quienes se les vincula con un millonario robo en Palí de Talamanca. (Organismo de Investigación Judicial (OIJ)/Cortesía)







