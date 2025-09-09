Sucesos

Esta fue la millonaria suma que decomisó OIJ en la casa de un sospechoso del robo de la banda de acetileno en un Palí

Policía además incautó a banda los acetilenos, armas, chalecos antibalas y drogas

Por Christian Montero
La mayor parte del dinero decomisado a uno de los miembros de la banda los acetilenos, vinculado al robo en un supermercado Palí, estaba en billetes de 10 y 20 mil.
La mayor parte del dinero decomisado a uno de los miembros de la banda los acetilenos, vinculado al robo en un supermercado Palí, estaba en billetes de ¢10 mil y ¢20 mil. (Foto: cortes/Foto: cortesía)







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

