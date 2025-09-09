Esta fue la millonaria suma que decomisó OIJ en la casa de un sospechoso del robo de la banda de acetileno en un Palí

La mayor parte del dinero decomisado a uno de los miembros de la banda los acetilenos, vinculado al robo en un supermercado Palí, estaba en billetes de ¢10 mil y ¢20 mil.

Tras finalizar los seis allanamientos desarrollados por la sección de Robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Limón, las autoridades decomisaron una serie de objetos que son de interés para la pesquisa.

A este grupo, liderado por una mujer de apellidos Granados Chavarría, quien es exempleada de Walmart, lo investigan por el robo de casi ¢50 millones del Palí ubicado en Hone Creek de Talamanca, hecho ocurrido el 19 de abril de este año.

A esta organización delictiva se le conoce como los acetilenos, debido a que usaban ese tipo de hidrocarburo gaseoso para abrir cajas fuertes y llevarse el dinero.

En la casa de un sospechoso de apellidos Meléndez Acuña, los agentes judiciales decomisaron una fuerte suma en efectivo, específicamente ¢4.980.000 hallados en el baño, ¢1.920.000 en billetes de diferentes denominaciones que estaban en bolsa plástica de seguridad de un banco privado. Además, ¢260,000, y otras sumas por ¢20.000 y ¢3.000 para un total de ¢7.183.000.

En ese mismo inmueble las autoridades incautaron el pasaporte de Meléndez en el que se registra una visita a Colombia con ingreso el 22 de junio de este año y salida el 28 de ese mismo mes.

Como parte de los decomisos en otros sitios allanados, se reportaron chalecos antibalas, radios de comunicación, drogas, joyas y armas de fuego.

Los sospechosos están a la orden del Ministerio Público donde serán indagados en las próximas horas.