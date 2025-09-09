Sucesos

OIJ busca a exempleada de Walmart vinculada a banda que robó casi ¢50 millones en supermercado

Agentes de la Policía Judicial y de la Fiscalía realizan seis allanamientos, en diferentes puntos del país, para desarticular a organización criminal conocida como Los Acetileno

Por Christian Montero
Agentes del OIJ frente a una casa.
La supuesta estructura criminal incluía a nueve personas, quienes son investigados por un millonario robo a un Palí, en Limón. Foto: (OIJ/OIJ)







Christian Montero

