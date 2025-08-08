Banda del acetileno golpea en estación de Dekra en Guápiles

Un grupo delictivo conocido como la banda del acetileno sería el responsable de robar en una de las estaciones de Dekra, empresa a cargo de hacer la revisión técnica de los vehículos en el país.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes en la Marina de Guápiles, Pococí, en la provincia de Limón. Al momento del ataque, solo estaba en la estación el oficial de seguridad a quien los asaltantes -que ingresaron por la parte trasera- redujeron a la impotencia.

La conocida banda del acetileno ingresó por la fuerza a la estación de Dekra en la Marina de Guápiles para cometer un robo, agentes del OIJ hicieron la inspección del sitio. (Reiner Montero/Foto: Reiner Montero)

Posteriormente, según el reporte preliminar, los delincuentes usaron equipo especial para cortar los candados de la cortina que da acceso a la línea 1 de la revisión, e ingresaron a las oficinas de donde habrían sustraído un suma de dinero aún sin especificar.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles asumieron el caso e hicieron las primeras inspecciones en el sitio para ubicar indicios que permitan identificar a los asaltantes.

El año anterior, esa misma estación fue objeto de un robo que se presume pudo ser provocado por el mismo grupo delictivo. En esa ocasión cortaron la malla trasera y rompieron con equipo especial las cortinas para luego llegar hasta la oficina, derribar la puerta y acceder hasta las cajas fuertes.

El acetileno es un gas inodoro e incoloro. El acetileno comercial huele a éter o ajo y se utiliza para corte y soldadura (blanda y fuerte) porque produce la llama adiabática (la que ocurre después de un proceso de combustión completa) más alta que existe: 3.250.°C. Por eso se utiliza para cortar metales o cajas fuertes.

Desde hace décadas también es muy apetecido por los delincuentes para poder cometer robos en cajeros electrónicos.