Banda del acetileno golpea en estación de Dekra en Guápiles

Por Christian Montero y Reiner Montero

Un grupo delictivo conocido como la banda del acetileno sería el responsable de robar en una de las estaciones de Dekra, empresa a cargo de hacer la revisión técnica de los vehículos en el país.








Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

