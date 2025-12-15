Cuatro personas murieron en accidentes viales ocurridos en poco más de siete horas

Cruz Roja confirmó la muerte de un hombre de 65 años y apellido Ortiz tras ser atropellado en el antiguo cruce de la trocha, a unos 500 metros de la entrada principal a Guápiles, Pococí. El cuerpo quedó debajo del vehículo que lo arrastró varios metros por la vía. Fotografía:

En un lapso de poco más de siete horas, entre la 7:14 p. m. del domingo 14 de diciembre y la madrugada de este lunes, la Cruz Roja Costarricense atendió múltiples accidentes de tránsito en distintas zonas del país, con un saldo de cuatro personas fallecidas y al menos 11 heridas.

El primer deceso se registró a las 7:14 p. m. del domingo, en Guápiles de Pococí (Limón).

Un hombre de apellido Ortiz y 65 años murió tras ser atropellado por un vehículo liviano, según confirmaron los socorristas, quienes lo encontraron sin signos vitales en el lugar.

De acuerdo con información de las autoridades, el hecho ocurrió en el antiguo cruce de La Trocha, a unos 500 metros de la entrada principal a Guápiles.

La víctima habría intentado cruzar la vía a escasos 50 metros de un puente peatonal, sin percatarse de que se aproximaba un vehículo tipo 4×4, de color negro, conducido por un joven de aproximadamente 25 años, quien lo embistió.

Este punto ya había sido escenario de otro accidente grave.

Hace apenas tres semanas, en el mismo sitio, un vehículo colisionó contra una motocicleta en la que viajaban dos jóvenes. Como resultado, una de ellas falleció y la otra permanece en condición crítica, según reportes oficiales.

Otros hechos mortales

Casi dos horas después del primer hecho fatal, a las 9:09 p. m., se produjo una colisión entre dos vehículos livianos en la ruta 27, sector de Coyolar de Orotina, en Alajuela.

El accidente dejó cuatro personas afectadas. En la escena, la Cruz Roja confirmó la muerte de un hombre adulto, mientras que tres personas resultaron heridas: una mujer de 32 años en condición crítica y dos más en condición urgente, quienes fueron trasladadas al Hospital Monseñor Sanabria.

También durante la noche, los cuerpos de emergencia atendieron varios atropellos y colisiones que dejaron personas gravemente heridas, entre ellos casos en Jacó, San Pablo de Heredia, Ulloa de Heredia, Abangares y Corredores, con pacientes trasladados en condición crítica u urgente a centros médicos de esas localidades.

Ya en la madrugada, a la 1:52 a. m., se reportó una colisión entre una motocicleta y un camión en Coyolar de Orotina, sector de Santa Rita, donde un hombre adulto falleció en el sitio, sin que fuera posible salvarle la vida.

El último hecho fatal ocurrió este lunes a las 2:23 a. m., en San Nicolás de Cartago, sobre la carretera Florencio del Castillo, cuando un motociclista murió tras derrapar.

Los cruzrojistas confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales al momento de la valoración.