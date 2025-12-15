Sucesos

Cuatro personas murieron en accidentes viales ocurridos en poco más de siete horas

Cruz Roja también reportó 11 personas heridas en accidentes de tránsito en distintos puntos del país, entre ellos Guápiles, Orotina y Cartago

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Cruz Roja confirmó la muerte de un hombre de 64 años tras ser atropellado en el antiguo cruce de la trocha, a unos 500 metros de la entrada principal a Guápiles, Pococí. El cuerpo quedó debajo del vehículo que lo arrastró varios metros por la vía. Fotografía:
Cruz Roja confirmó la muerte de un hombre de 65 años y apellido Ortiz tras ser atropellado en el antiguo cruce de la trocha, a unos 500 metros de la entrada principal a Guápiles, Pococí. El cuerpo quedó debajo del vehículo que lo arrastró varios metros por la vía. Fotografía: (Reiner Montero/Cortesía)







