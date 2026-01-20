Cuatro detenidos tras cerco policial en Guápiles: se atrincheraron con armas, música alta y marihuana

Agentes del OIJ y oficiales de la Fuerza Pública custodian un apartamento en Barrio Realengo, en Guápiles, durante el allanamiento vinculado a una investigación por tentativa de homicidio.

Una escena poco común mantuvo en vilo a vecinos y autoridades en Barrio Realengo de Guápiles, donde cuatro hombres sospechosos de integrar grupos delictivos se atrincheraron en un apartamento, pusieron música a alto volumen y, tras varias horas de tensión, se entregaron a la Policía.

El operativo se desarrolló en el marco de una investigación por tentativa de homicidio, iniciada el sábado anterior, luego de un tiroteo en una vivienda que dejó a un hombre herido por arma de fuego, quien ingresó de emergencia al Hospital de Guápiles durante la madrugada.

Tras varias diligencias judiciales, las autoridades lograron identificar a los presuntos responsables y realizaron detenciones preliminares la mañana del domingo. Sin embargo, el caso tomó un giro más delicado durante la madrugada de este martes.

De acuerdo con el reporte oficial, a las 12:55 a. m., la Fuerza Pública recibió una alerta al sistema 911 que advertía sobre cuatro sujetos armados que se desplazaban por la alameda conocida como El Realengo.

Cuando los oficiales llegaron al sitio, observaron a los hombres portando armas de fuego, quienes al notar la presencia policial salieron corriendo y se refugiaron en un departamento gemelo, cerrando la puerta de inmediato.

Minutos después, los oficiales reportaron que desde el interior del inmueble se escuchaba música a muy alto volumen, se percibía un fuerte olor a marihuana y se oían ruidos intensos, como si los ocupantes estuvieran destruyendo objetos.

Ante esta situación, la Policía rodeó la vivienda y mantuvo un cerco de seguridad, mientras se coordinaban las acciones judiciales correspondientes.

Luego de varias horas de custodia y tensión, los cuatro sospechosos salieron voluntariamente del apartamento, momento en el cual fueron abordados y detenidos sin que se reportaran enfrentamientos.

Los imputados fueron identificados como Pastora Granados, Badilla Pérez, Jahen Chacón y Deivid Segura.

Las autoridades quedaron a la espera del aval del Juzgado Penal para ejecutar la diligencia formal de allanamiento, con el fin de decomisar evidencia de interés, entre ella armas de fuego y otros elementos relacionados con la investigación.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles mantiene el caso en desarrollo para determinar la participación de los detenidos tanto en el tiroteo ocurrido el fin de semana como en otros hechos delictivos registrados recientemente en la zona.