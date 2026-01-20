Sucesos

Cuatro detenidos tras cerco policial en Guápiles: se atrincheraron con armas, música alta y marihuana

Fueron detenidos en Barrio Realengo de Guápiles tras diligencia por tentativa de homicidio luego de tiroteo el fin de semana

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Agentes del OIJ y oficiales de la Fuerza Pública custodian un apartamento en Barrio Realengo, en Guápiles, durante el allanamiento vinculado a una investigación por tentativa de homicidio.
Agentes del OIJ y oficiales de la Fuerza Pública custodian un apartamento en Barrio Realengo, en Guápiles, durante el allanamiento vinculado a una investigación por tentativa de homicidio. (Reiner Montero/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

