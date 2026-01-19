Sucesos

Balacera en San Francisco de Cartago deja un muerto y tres heridos

Tiroteo ocurrió de madrugada este lunes en vía pública en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez: víctimas iban caminando cuando las atacaron

Por Juan Fernando Lara Salas y Keyna Calderón
Agentes del OIJ y personal de la Cruz Roja atendieron la escena del ataque armado ocurrido la madrugada de este lunes en San Francisco de Cartago, donde un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas.
Agentes del OIJ y personal de la Cruz Roja atendieron la escena del ataque armado ocurrido la madrugada de este lunes en San Francisco de Cartago, donde un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas. (Keyna Calderón/Cortesía)







