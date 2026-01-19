Balacera en San Francisco de Cartago deja un muerto y tres heridos

Agentes del OIJ y personal de la Cruz Roja atendieron la escena del ataque armado ocurrido la madrugada de este lunes en San Francisco de Cartago, donde un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas.

Un ataque con arma de fuego ocurrido la madrugada de este lunes dejó como saldo una persona fallecida y tres más heridas en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, en San Francisco de Cartago.

Los hechos se registraron alrededor de las 2:30 a. m., cuando cuatro personas —tres hombres y una mujer— caminaban por la vía pública, a unos 200 metros al sur del Súper Más de la localidad.

En ese momento, fueron sorprendidas por varios disparos, aparentemente efectuados desde una motocicleta.

Vecinos alertaron de inmediato a las autoridades tras escuchar las detonaciones.

Al sitio se desplazaron dos unidades de la Cruz Roja Costarricense, cuyos paramédicos confirmaron que uno de los hombres, de aproximadamente 30 años, ya no presentaba signos vitales. La víctima no ha sido identificada.

Otros dos hombres heridos fueron atendidos por los socorristas y trasladados en condición amarilla al Hospital Max Peralta, luego de ser ubicados en puntos distintos cercanos al sitio donde ocurrió el ataque. Una cuarta persona herida fue llevada al centro médico en un vehículo particular.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en la escena para la recolección de indicios balísticos y el levantamiento del cuerpo, diligencia que se realizó minutos antes de las 6:00 a. m.

Posteriormente, los investigadores se trasladaron al hospital para recabar información de las personas afectadas.

Vecinos de la zona evitaron referirse a lo ocurrido. Sin embargo, señalaron que en las cercanías existe una vivienda con características tipo búnker, aunque afirmaron desconocer si las víctimas provenían de ese lugar.

Indicaron que escucharon varias detonaciones y, al salir de sus casas, observaron al hombre fallecido con un impacto de bala, aparentemente en la cabeza.

Cartago se mantiene como la provincia con más homicidios en lo que va del año, según registros preliminares.

En este mismo sector, a aproximadamente un kilómetro de distancia, dos hombres fueron atacados a balazos el pasado 31 de diciembre, hecho que dejó una persona fallecida.