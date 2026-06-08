Sucesos

¿Cuánta marihuana se puede cargar sin cometer un delito? Tres penalistas analizan el caso del boxeador Bryan ‘Tiquito’ Vásquez

La ley no define una cantidad mínima para distinguir entre tenencia para consumo y transporte de droga.

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Por Christian Montero
Bryan 'Tiquito' Vásquez quedó libre, pero con medidas cautelares, tras ser detenido por presunto transporte de droga. La Policía le decomisó 72,9 gramos de marihuana y ¢1.300.000 en efectivo. (Jeffrey Zamora R)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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