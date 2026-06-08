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Hanna Gabriel, esposa de Bryan ‘Tiquito’ Vásquez: ‘Lo agarraron con el consumo de él’

Hanna Gabriel habló con ‘La Nación’ de la situación de su esposo Bryan ‘Tiquito’ Vásquez, detenido por presunto transporte de drogas

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Por Juan Diego Villarreal
Hanna Gabriel y Bryan Vásquez están casados desde el 2012 y tienen una hija. (Jeffrey Zamora R)







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Hanna GabrielBryan Tiquito Vásquezdetenido por presuntamente transportar drogas.
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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