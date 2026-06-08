Hanna Gabriel, esposa de Bryan ‘Tiquito’ Vásquez: ‘Lo agarraron con el consumo de él’

Hanna Gabriel y Bryan Vásquez están casados desde el 2012 y tienen una hija.

Con una voz cansada y llena de preocupación, la boxeadora Hanna Gabriel conversó con La Nación sobre la situación que atraviesa su esposo, Bryan Tiquito Vásquez, quien fue detenido por su presunta vinculación con el transporte de drogas.

Fuentes judiciales confirmaron que el deportista fue arrestado junto con otro hombre de apellidos Cascante Lobo.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 a. m. de este domingo en San Isidro de Heredia, sobre la ruta 32, cerca del peaje. A Vásquez Flores se le investiga por el presunto delito de transporte de drogas, dentro de la causa 26-000527-1094-PE.

Hanna, campeona mundial de peso completo, está casada con Vásquez desde 2012 y juntos tienen una hija. Actualmente administran un gimnasio donde imparten clases de boxeo.

La pugilista esperaba la audiencia de su esposo en los Tribunales de Heredia, la noche de este domingo. Hasta allí llegó para conocer más detalles sobre el caso.

La atleta y madre de familia se mostró preocupada, no había podido conversar con él y se mantenía a la expectativa de lo que pudiera resolverse durante el proceso judicial.

Desde la mañana de este lunes se desarrolla la audiencia de medidas cautelares contra el pugilista y otro hombre de apellidos Cascante Lobo; a ambos les decomisaron 72,9 gramos de marihuana y ¢1.300.000 en efectivo, según reportó la Policía.

El Ministerio Público informó de que solicitó para Vásquez la medida cautelar de prisión preventiva, por los delitos de transporte de droga y legitimación de capitales.

Hanna lamentó la situación que atraviesa su esposo y explicó brevemente, según su criterio, qué fue lo sucedido.

“A Bryan lo agarraron con el consumo de él. Quieren hacer un show de esto”, comentó Gabriel, quien añadió que prefería esperar a conversar con él para tener más claro qué fue lo que ocurrió.

Bryan Tiquito Vásquez, además de ser el esposo de Hanna, también fue su entrenador durante los últimos años.

La última pelea de Hanna fue el 17 de abril de 2021, cuando derrotó a la mexicana Martha Gaytán y se adueñó del título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), así como del cetro semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), con Bryan como parte de su equipo de esquina.

Hanna posee un récord profesional de 24 peleas, con 21 victorias, dos derrotas y un empate.