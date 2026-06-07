Sucesos

Boxeador Bryan Tiquito Vásquez detenido por transporte de droga

Hecho ocurió la madrugada de este domingo

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Por Christian Montero
El boxeador, Bryan Tiquito Vasquez permanece en celdas judiciales, a la espera de una audiencia de medidas cautelares. (Jeffrey Zamora R)







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Tiquito Vásquez detenido transporte droga
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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