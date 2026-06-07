Boxeador Bryan Tiquito Vásquez detenido por transporte de droga

El boxeador, Bryan Tiquito Vasquez permanece en celdas judiciales, a la espera de una audiencia de medidas cautelares.

El boxeador Jose Bryan Vásquez Flores, conocido como Tiquito, fue detenido en las últimas horas por presuntamente estar vinculado con un transporte de droga.

Fuentes judiciales confirmaron que el deportista fue arrestado junto a otro hombre de apellidos Cascante Lobo.

Bryan Tiquito Vásquez fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública en San Isidro de Heredia, sobre la ruta 32. (Foto: cortes/Foto: cortesía)

El hecho ocurrió a eso de la 1:00 a. m. de este domingo en San Isidro de Heredia, sobre la ruta 32, cerca del peaje. A Vásquez Flores se le investiga por el delito de transporte de droga, bajo la causa 26-000-527-1094-PE.

“Siendo la 01:00 (de la mañana), unidades en recorrido por la ruta 32 por el sector del peaje se percibe un fuerte olor a marihuana que proviene de un vehículo tipo pick up en el cual viajan dos personas”, se lee en el informe policial al que La Nación tuvo acceso.

De acuerdo con lo descrito por los oficiales los ocupantes accedieron de manera voluntaria a la revisión del pick up. “Se les solicita que se identifiquen y el conductor lo hace, siendo sus apellidos Vásquez Flores y el acompañante Cascante Lobo” precisa el parte policial.

Durante la revisión, oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO), encontraron “un envoltorio con picadura de marihuana en la parte delantera del vehículo y en el asiento de atrás se observa un paquete más grande con marihuana”. La Fuerza Pública, mediante la oficina de prensa, informó de que los hombres llevaban “72,9 gramos de marihuana y ¢1.300.000 en efectivo", dinero que iba en la guantera.

La detención de Vásquez fue confirmada por el director de la Fuerza Pública, Raúl Rivera.

Para este domingo se tiene prevista la audiencia de medidas cautelares contra Tiquito y el otro imputado, quienes luego podrían enfrentar la causa en el Tribunal de Flagrancia de Heredia.

Según el sitio boxrec.com, especializado en este deporte, la última pelea de Tiquito Váquez fue en diciembre de 2024 contra el también costarricense Jorge Méndez. Tiquito resultó ganador en ese combate.