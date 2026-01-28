CTP analizó accidente de bus en Cartago y confirma que unidad tenía seguro e inspección al día

El Consejo de Transporte Público (CTP) informó que sus técnicos realizan un análisis de las circunstancias que rodearon el choque en Cartago ocurrido en la mañana de este miércoles en la ruta nacional N.° 2, en el servicio de buses San José–Cartago, con el fin de elaborar el informe técnico correspondiente.

En un comunicado, poco antes del mediodía, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el CTP expresaron su solidaridad con las víctimas y familiares del hecho, al que calificaron como “lamentable suceso”. En el choque falleció una persona.

El pronunciamiento fue firmado por el viceministro de Transporte y Seguridad Vial, Carlos Ávila.

Como parte de la verificación preliminar, el CTP aseguró que la unidad involucrada “se encontraba al día con la documentación necesaria para circular, entre ellas, seguro e inspección técnica vehicular”, añadió el comunicado.

“El Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo de Transporte Público se solidarizan con las víctimas y familiares, de tan lamentable suceso. En forma adicional, informamos que los técnicos del Consejo de Transporte Público están realizando un análisis de las circunstancias en las que ocurrió este evento, con el fin de rendir el informe técnico respectivo, que permita determinar lo que en derecho corresponda”, indicó la entidad.

La Nación envió consultas al gerente de Auto Transportes Lumaca S. A., Manuel Leitón Fernández, para conocer la posición oficial de la empresa sobre lo ocurrido y confirmar si el autobús involucrado presentó una falla en los frenos, como indicaron Tránsito y el propio conductor en declaraciones a las autoridades.

Además, se consultó información específica del autobús involucrado, incluyendo número de unidad, placa, antigüedad y kilometraje.

Entre las preguntas enviadas también se incluyó cuándo fue la última revisión técnica interna y qué incluyó, cuándo se realizó el último mantenimiento del sistema de frenos y quién lo efectuó, así como si existían reportes previos de fallas mecánicas o de frenado.

Al momento de esta publicación, se estaba a la espera de una respuesta.