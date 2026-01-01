Cruz Roja localiza vivas a tres personas arrastradas por río en Venecia de San Carlos

Personal de la Cruz Roja Costarricense fue enviado al operativo de búsqueda en la represa Caño Grande, en Venecia de San Carlos, donde fueron localizadas con vida tres personas arrastradas por la corriente (imagen ilustrativa). Fotografía:

La Cruz Roja Costarricense localizó con vida la tarde de este jueves a las tres personas que habían sido reportadas como desaparecidas tras un accidente acuático ocurrido la tarde de este jueves en la represa Caño Grande, en Venecia de San Carlos.

Según el reporte oficial, las personas fueron ubicadas metros más abajo del punto donde fueron arrastradas por la corriente y se encuentran en buenas condiciones de salud, por lo que no fue necesario su traslado a un centro médico.

El incidente mantuvo en alerta a los cuerpos de emergencia durante varias horas, luego de que se informara que cinco personas fueron arrastradas por el río.

En un primer momento, dos de ellas lograron salir por sus propios medios, mientras que las otras tres permanecían desaparecidas, lo que activó un amplio operativo de búsqueda.

La Cruz Roja despachó al sitio unidades de soporte básico, soporte avanzado y equipos de primera intervención para atender la emergencia y coordinar las labores de rastreo en la zona.

Las autoridades reiteraron su llamado a extremar precauciones en ríos, represas y zonas de corriente fuerte, especialmente durante la época de vacaciones y ante el aumento de incidentes acuáticos registrados en las últimas horas en diferentes puntos del país.