Cruz Roja da una dolorosa noticia a la familia de Leandro, el niño que cayó en alcantarilla

La Cruz Roja confirmó que detendrán la búsqueda del menor, de nombre Leandro, de 5 años que cayó en una alcantarilla sin tapa el pasado viernes 26 de setiembre, en Purral de Goicoechea.

“Se suspende definitivamente hasta que alguien dé algún rastro o de información de indicio positivo para enviar equipo especializado a la zona”, confirmó a este medio Rita Rodríguez, supervisor del área de Comunicación de Cruz Roja.

La Cruz Roja informó que la persona menor de edad fue arrastrada por el agua. El alto nivel de las aguas en el caño no permitió ver que la alcantarilla no tenía tapa y fue entonces cuando Leandro se precipitó.

La búsqueda fue suspendida en diversas ocasiones debido a las condiciones climáticas. Sin embargo, según Rodríguez el asunto queda pendiente que aparezcan nuevos indicios para retomarla.