Cruz Roja da una dolorosa noticia a la familia de Leandro, el niño que cayó en alcantarilla

Hechos ocurrieron en Purral de Goicoechea

Por Sebastián Sánchez
La Cruz Roja confirmó que detendrán la búsqueda del menor, de nombre Leandro, de 5 años que cayó en una alcantarilla sin tapa el pasado viernes pasado, en Purral de Goicoechea.
La Cruz Roja confirmó que detendrán la búsqueda del menor, de nombre Leandro, de 5 años que cayó en una alcantarilla sin tapa el pasado viernes pasado, en Purral de Goicoechea. (Albert Marin/Seguimiento caso de niño arrastrado por el agua en Purral, Guadalupe.)







Sebastián Sánchez

