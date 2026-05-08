Cruz Roja atendió a 47 personas durante traspaso de poderes por golpes de calor y otras emergencias

La Cruz Roja Costarricense informó que, durante el operativo desarrollado en el traspaso de poderes, los socorristas atendieron a 47 personas, principalmente por golpes de calor, pero también por caídas y traumatismos.

De esta cifra, ocho requirieron traslado a un hospital móvil que instaló la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en coordinación con la Benemérita, en las afueras del Estadio Nacional, donde se llevó a cabo la sesión solemne durante la mañana.

Además, dos pacientes fueron trasladados en condición crítica al Hospital México debido a golpes de calor. Más temprano, el cruzrojista Alejandro Molina detalló que una de las personas llevadas a ese centro médico fue un hombre que, al momento del traslado, estaba estable.

Aunque no se extendió sobre el estado de esta persona, sí indicó que tenía una cardiopatía y que fue por ese motivo que el personal médico decidió que fuera valorado en el centro médico josefino.

Para la cobertura de este operativo, la institución dispuso de 30 vehículos de emergencia, de atención básica, avanzada y de rescate. Asimismo, se designaron 13 puestos de atención y se convocó a un equipo conformado por 100 cruzrojistas, quienes trabajaron de manera articulada para brindar respuesta.

Este viernes, el Instituto Meteorológico Nacional adelantó que el día estaría marcado por calor, vientos moderados y lluvias aisladas. En las inmediaciones del estadio no hubo precipitación y, por el contrario, un sol intenso recibió a cientos de espectadores.

Algunos de ellos permanecieron de pie durante varios minutos mientras hacían fila para ingresar y, una vez dentro del recinto, se observaban sombrillas que utilizaban para protegerse del sol, mientras Laura Fernández Delgado asumía oficialmente como la presidenta número 50 en la historia de Costa Rica.

Por segunda vez en nuestro país, una mujer encabeza el Poder Ejecutivo, luego de que Laura Chinchilla asumiera el primer poder de la República en 2010.