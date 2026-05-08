Sucesos

Cruz Roja atendió a 47 personas durante traspaso de poderes por golpes de calor y otras emergencias

La actividad se desarrolló la mañana de este viernes en el Estadio Nacional, en La Sabana

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Atenciones en traspaso de poderes
Atenciones en traspaso de poderes (Cruz Roja Costarricense /Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Traspaso de poderesLaura FernándezLa Sabanaatenciones médicasCruz Roja Costarricense
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.