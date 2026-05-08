Traspaso de poderes: un asistente es trasladado al Hospital México

Este es el campamento para la atención de emergencias en el traspaso de poderes, ubicado a un costado del Estadio Nacional.

Un asistente al traspaso de poderes fue trasladado al hospital México la mañana de este 8 de mayo, luego de ser valorado por una unidad de la Cruz Roja a las afueras del Estadio Nacional (ahora INS Estadio).

El cruzrojista Alejandro Molina detalló que el hombre es una de las cinco personas que han requerido atención médica.

En el caso del traslado, el paciente, que se encuentra estable, tiene una cardiopatía, por lo cual se decidió que sea valorado en el centro médico josefino. No se brindaron más detalles sobre el paciente.

Molina detalló que las personas que han sido atendidas presentaban todas descompensación y otros síntomas correspondientes a las condiciones del clima y el viaje que algunos han emprendido desde diversas zonas del país.

Hasta el momento no se reporta ningún caso de agresión.

La Cruz Roja, junto a auxiliares de la Caja Costarricense del Seguro Social, desplegaron dos puestos de atención. Uno está dentro del estadio y el otro en el parque de La Sabana.