El País

Traspaso de poderes: un asistente es trasladado al Hospital México

La Cruz Roja ha atendido a cinco personas hasta el momento; ningún caso es por agresión

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Por Juan Pablo Sanabria y Yucsiany Salazar
Campamento para la atención de emergencias a un costado del Estadio Nacional.
Este es el campamento para la atención de emergencias en el traspaso de poderes, ubicado a un costado del Estadio Nacional. (Christian Montero para La Nación)







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Traspaso de poderes 2026
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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