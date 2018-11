“Cuando el delito ya pasó y el victimario o los victimarios no representan un peligro para la persona, nosotros hacemos el llamado para que (los afectados) vengan y formulen la denuncia y no tomarse la ley en sus manos. No es lo correcto. Sabemos que muchas personas tal vez no tienen la confianza adecuada en las autoridades, pero lo correcto es denunciar y no tomarse el papel de juez y verdugo ya que se pueden dar situaciones indebidas en el uso de la fuerza”, indicó Carrión.