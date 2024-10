Tiroteo en Parrita cobra la vida de dos hombres y deja dos mujeres heridas

Dos hombres murieron baleados la noche de este viernes en Parrita, provincia de Puntarenas, luego de un tiroteo donde también resultaron heridas dos mujeres. Las víctimas mortales son Luis Fabián Núñez Chavarría, de 33 años y un nicaragüense identificado como Milton Mejías León, de 27.

De acuerdo con el director regional de la Fuerza Pública en Puntarenas, Allan Obando, los ahora fallecidos estaban compartiendo con otras personas en una casa en construcción, cuando entró un hombre que empezó a disparar de forma repetida. Por ahora, los motivos del ataque se desconocen; no obstante, no se descarta que algunos de los heridos no eran los objetivos del gatillero.

La emergencia fue reportada a las 6:21 p. m. a la Fuerza Pública y la Cruz Roja locales, pero al arribo de los socorristas, los hombres ya habían fallecido. Las mujeres, cuyas identidades no trascendieron, fueron remitidas a la clínica local en condición estable.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía se hicieron cargo de buscar testigos e indicios para tratar de dar con el pistolero y la persona o personas que pudieran haber colaborado en su huida.

La Fuerza Pública llegó a la construcción en Parrita donde estaban varias personas a la hora en que un pistolero irrumpió armado y disparó a mansalva. Foto: Cortesía Noticias Red CR.

El tico fallecido había sido investigado por la Fuerza Pública por robos y otros delitos. El hombre era oriundo de Puntarenas, vivía en Coyolar de Orotina y tenía cinco hijos con edades entre uno y 14 años, según datos del Registro Civil.

Parrita es el segundo cantón de Puntarenas con más homicidios en lo que va del año, pues lleva 21 casos, solo superado por el cantón de Puntarenas que tiene 50.

Esa provincia porteña es la que más crecimiento refleja en homicidios pues de los 691 asesinatos ocurridos en todo el país, Puntarenas tiene 132, es decir, 18 más que en igual periodo del año pasado.

Entre los casos más recientes en ese cantón, el 10 de setiembre asesinaron a un hombre de 47 años de apellido Monge. Motorizados le dispararon a pleno día en una vía pública de playa Bandera, donde quedó fallecido.

Antes del 2023 Parrita solía cerrar con cinco asesinatos por año, pero el año pasado triplicó la cifra al cerrar con 17 y este 2024 alcanzó un nuevo récord, pues lleva 21 y todavía faltan 72 días para terminar el año.

LEA MÁS: Parrita enfrenta el año más mortífero al triplicar número de homicidios