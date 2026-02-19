OIJ identifica víctima de homicidio en Jacó

Homicidio este miércoles por la mañana en Jacó de Garabito, Puntarenas.

Este miércoles acribillaron a un hombre de apellido Morales, en Jacó de Garabito, Puntarenas, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según la Cruz Roja Costarricense (CRC), el reporte ingresó a las 6:00 a.m.

Preliminarmente, las autoridades judiciales indicaron que la víctima, de 25 años, viajaba en un carro que se detuvo en un punto determinado. Allí descendió del carro y avanzó hacia una finca de la zona.

El OIJ, detalló que los ocupantes de otro vehículo que se encontraba en el sector se detuvieron, uno de ellos se bajó y le disparó en múltiples ocasiones.

En apariencia, Morales intentó defenderse repeliendo el ataque armado, pero tras varios intentos falleció en el sitio.

En la escena se recolectaron varios indicios balísticos que serán analizados por los laboratorios de ciencias forenses.

El caso se mantiene en investigación por parte de los agentes del OIJ para esclarecer los hechos y detener a los sospechosos.

Según el exjefe del OIJ, Gerardo Castaing, para estos casos de ejecución se contratan a verdugos que deben de cumplir con “la misión del delito” y por esa razón ahora los sicarios actúan con tanta crueldad, esto les permite poder cobrar el posible pago.

Datos del OIJ revelan que hasta la fecha se contabilizan 98 homicidios en Costa Rica.