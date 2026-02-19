Crímenes

OIJ identifica víctima de homicidio en Jacó

País registra 98 homicidios en 2026 según datos del OIJ. Víctima tenía 25 años.

Por Libia Solano Meza
Homicidio este miércoles por la mañana en Jacó de Garabito, Puntarenas.
Homicidio este miércoles por la mañana en Jacó de Garabito, Puntarenas.







Libia Solano Meza

