Hombre aparece muerto a golpes en Siquirres, Limón

Imagen con fines ilustrativos. Hombre apareció muerto en su casa, en Siquirres de Limón.

Un hombre de apellido Chaves, de 47 años, apareció muerto la mañana de este domingo en su vivienda en Florida de Siquirres, en Limón, con evidentes marcas de golpes en el cuerpo.

Según comentaron policiales a La Nación, el reporte se recibió pasadas las 9 de la mañana de este domingo. Cuando las autoridades llegaron a la casa de Chaves, confirmaron que había fallecido.

Se desconoce quién, por qué y en qué circunstancias le provocó los golpes que lucía la víctima en su cuerpo.

Las autoridades encontraron la casa de Chaves desordenada. Al parecer, una hija de la víctima que vive cerca de la vivienda lo identificó, pero dijo desconocer qué había ocurrido.

Noticia en desarrollo

LEA MÁS: OIJ da detalles sobre homicidio ocurrido cerca del cementerio de Desamparados a plena luz del día